الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

قرار من المحكمة بأن استئناف النيابة على براءة "مستريح الأدوات الصحية"

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، الأربعاء، نظر استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات؛ فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح الأدوات الصحية» إلى جلسة 17 يناير الجاري؛ لإعلان المتهم.

حملت القضية رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة في تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه.

تقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م. ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق.

وتلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة، بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.

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