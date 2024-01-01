الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل مشاركة "سور الأزبكية" في معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ55

سور الأزبكية
سور الأزبكية

نشر اتحاد الناشرين المصريين خلال الساعات الماضية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بيانًا بتسكين دور النشر المصرية والعربية المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة الـ 55، التي من المقرر أن تقام من يوم 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ومن بين تلك الدور سور الأزبكية.

عدد المشاركين في معرض الكتاب بسور الأزبكية


ومن المقرر أن يشارك سور الأزبكية في معرض الكتاب، حيث يخصص له جناح خاص في صالة 4 بالمركز الدولي للمعارض، وستشارك ما يزيد عن 110 دور مشاركة في المعرض، حيث يضم الجناح مجموعة متنوعة من الكتب المستعملة والجديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والرياضة والسياسة والتراث، وتبدأ هذه الأسعار بـ5 جنيهات. 

كما يضم الجناح العديد من الإصدارات النادرة والقديمة، التي لا تتوفر في أي مكان آخر.

وتعتبر المشاركة في معرض الكتاب فرصة جيدة لتجار سور الأزبكية للترويج لكتبهم، وتعريف الجمهور بقيمة سور الأزبكية كوجهة ثقافية مهمة في القاهرة.

أسعار زهيدة

ويحظى سور الأزبكية بشعبية كبيرة لدى زوار معرض الكتاب، حيث يوفر لهم فرصة الحصول على كتب بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى التعرف على التراث الثقافي المصري.

ويُعد سور الأزبكية من أشهر أسواق الكتب في القاهرة، التي تبيع الكتب المستعملة والجديدة، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات النادرة والقديمة.

شخصية معرض الكتاب

ويشار إلى أن الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ستقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، ومن المقرر أن تكون شخصية المعرض لهذا العام عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض.

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