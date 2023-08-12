السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مهرجان سور الأزبكية يشجع الأطفال على القراءة بعروض فى يومه الأخير

سور الأزبكية
سور الأزبكية

أسدل مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب ستاره بعد 12 يومًا استقبل خلالها الزوار من محبي وعشاق القراءة، ومن الطلاب المصريين والأجانب الوافدين للدراسة في الأزهر الشريف من أجل الحصول على الكتب التي يحتاجونها في دراستهم، كما أقبل عدد من أولياء الأمور لشراء الكتب الخارجية بأسعار مخفضة.

وشهدت مكتبات سور الأزبكية بالعتبة زحامًا شديدًا خلال ساعات اليوم لشراء الكتب المخفضة بالمهرجان.

وانطلق مهرجان سور الأزبكية في النسخة السادسة له في مطلع الشهر الجاري حيث يقدم الكتب في التخصصات المختلفة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات.

كما تم تدشين عروض لتشجيع الأطفال على القراءة ومن أبرزها 10 قصص للأطفال فقط بـ20 جنيهًا، وكذلك كتب التلوين وعليها هدايا علبة ألوان وغيرها من العروض.

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