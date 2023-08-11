الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سور الأزبكية يحارب الغلاء.. الكتب الخارجية بنصف الثمن والمستعملة بربعه

سور الأزبكية
سور الأزبكية

شهدت منطقة مكاتب سور الأزبكية زحامًا شديدًا خلال ساعات اليوم الجمعة من قبل الزوار، قبل يوم من انتهاء “مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب” والذي يضم كما هائلا من الكتب والمراجع، يتم عرضها للجمهور بأسعار مخفضة، ومن بين الزوار كان أولياء الأمور الذين حرصوا على شراء الكتب الخارجية لأبنائهم بأسعار مخفضة، في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات.

قال وائل سمير مدير جمعية مكتبات سور الأزبكية للخدمات الثقافية: "إن مكتبات سور الأزبكية تقدم الأنواع المختلفة من الكتب سواء الجديد أو القديم وكذلك الروايات والقصص الأدبية والكتب بلغات مختلفة، بأسعار مخفضة، تبدأ بـ5 جنيهات كما يتم عمل عروض من قبل بعض المكتبات على الكتب والسلاسل والمجلدات.

وأضاف سمير في هذا الوقت من العام يقبل الكثير من الأهالي وأولياء أمور الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة لشراء الكتب الخارجية لكن الأسعار هذا العام صدمت الجميع فقرر البعض التوجه نحوه مكتبات سور الأزبكية لشراء الكتب الخارجية المرتجعة والتي تباع هنا بأقل من 50% من سعرها في المكاتب الأخرى، فالكتب المرتجعة هي كتب العام الماضي الجديدة التي لم تبع، وهي لا تختلف عن الكتب الجديدة للعام الحالي إلا فقط في تصميم الغلاف، لكن المحتوى هو نفسه فبالتالي يفضل أولياء الأمور شراء تلك الكتب كخيار بديل وبسعر معقول.

وأشار مدير جمعية مكتبات سور الأزبكية إلى أن هناك كتبًا مستعملة وتباع بربع الثمن والتي باعها طلاب العام الماضي للمكتبات، فبالتالي هناك خيارات متعددة في المكتبات للحصول على الكتب الخارجية بأسعار تناسب الجميع.

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