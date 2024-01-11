الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تُشارك في حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

 شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى الحملة للمساهمة فى حصول العاملين وابنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيرًا إلى أن تلك المشاركة تاتى فى اطار التعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني؛ للتيسير على العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإيمانا من الشركة بأهمية وصول الخدمات الاجتماعية إلى العاملين للاستفادة منها.


وأوضحت إنجي جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين والدمج في المدارس والجامعات فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ 5% من عدد العاملين والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والإعفاء من الضرائب والحصول على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات والكشف المجاني في المستشفيات والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

 

يأتي ذلك فى إطار مبادرة هنوصلك والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة والتعاون مع مؤسسة صناع الحياة.

 

كما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج  والعضو المنتدب، أنه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدا عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحي.


وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموراد البشرية، أنه تم تفقد اكثر من 150 محطة مياه شرب وصرف صحى فى كافة مراكز المحافظة خلال الأسبوع الماضى  تشمل محطة مياه شرب سطحية ومحطات معالجة صرف صحي ومحطات مياه مدمجة ونقالى ومطورة وجوفية ومحطات رفع صرف صحي، هذا بالإضافة إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.

الحملة للمساهمة العاملين مياه الشرب والصرف الصحي التعاون مع مؤسسات استخراج بطاقة الخدمات المميزات والحصول على الخصومات المستشفيات الرياضية ومجانية

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