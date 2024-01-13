فحص 10 آلاف حالة سنويًا بوحدة أمراض العيون بمستشفى سوهاج الجامعى

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن وحدة فحوصات أمراض العيون تستقبل أكثر من ١٠ آلاف حالة سنويًا من المقيدين على منظومة التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، أو المحولين من جهات خارجية، مضيفًا أن الوحدة تقدم خدمات متعددة للمرضى الراغبين في الحصول على "كارت الخدمات المتكاملة"، إضافة إلى دورها المهم في دعم البحث العلمي والنشر الدولي، ما يسهم في تقدم تصنيف الجامعة على المستوى العالمي.

من جهته، قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن الوحدة منشأة حديثًا بقسم طب وجراحة العيون، بهدف توفير فحوصات العين بكل أنواعها، مثمنًا الدور الكبير الذي قامت به إدارة الجامعة في توفير مكان لائق بالوحدة في المبنى الاقتصادي، إضافة إلى تقديم كل أنواع الدعم اللوجستي للوحدة منذ تشغيلها وحتى الآن، لتقديم أكثر من 13 خدمة في مجال فحوصات العيون لم تكن متوافرة من ذي قبل، الأمر الذي كان يشكل أعباء مالية وجسدية كبيرة على المرضى من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور حاتم عمار، رئيس قسم طب العيون بكلية الطب البشري، إن الوحدة مزودة بعددٍ من الأجهزة ذات التقنيات الحديثة والخاصة بفحوصات العيون، تم توفيرها لأول مرة، وتعد الأولى من نوعها بالمستشفيات الجامعية بسوهاج وجنوب الصعيد، منها: جهاز أشعة حيوية للجزء الأمامي للعين، جهاز لرسم وتخطيط الشبكية، جهاز "ليزر أرجون" لعلاج الشبكية من النوع المتعدد "باترن"، وجهاز أشعة بالصبغة، وعدد 3 أجهزة أشعة تليفزيونية موجات فوق الصوتية، وتحديد مقاس عدسة، وجهاز أشعة مقطعية على العين، وأشعة مقطعية للأوعية الدموية، وجهاز مجال الإبصار، وجهاز تشخيص جفاف القرنية.

من جهته، قال الدكتور مرتضى أبوزيد، رئيس وحدة فحوصات أمراض العيون، إن الوحدة تعمل على مدار أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية، لافتًا إلى أن تكلفة الفحص زهيدة مقارنة بمثيلها خارج الوحدة، وأنها مزودة بعدد من الأخصائيين والاستشاريين وطاقم من الهيئة التمريضية مدرب على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، موجهًا الشكر لإدارة الجامعة، ممثلة في الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، لتقديم الدعم المستمر للوحدة من خلال توفير المستهلكات بمختلف أنواعها، ما أدى لاستدامة عملها بشكل جيد وتوفير خدمة لائقة وسريعة.