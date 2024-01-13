محافظ سوهاج: 49 مدرسة جديدة بتكلفة 547 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن عام 2023 المنقضي، شهد الانتهاء من 49 مشروعًا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 547 مليون جنيه، منها الانتهاء من 27 مدرسة، وتسليمها بتكلفة 251 مليونًا و100 ألف جنيه، وفرّت 359 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى صيانة 80 مدرسة بتكلفة إجمالية 156 مليونًا و500 الف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

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وأشار محافظ سوهاج، إلى أنه جارٍ العمل في 18 مدرسة بتكلفة 211 مليونًا و200 ألف جنيه؛ سوف تساهم في توفير 280 فصلًا دراسيًا جديد، كما تم إسناد 4 مدارس أخرى، بتكلفة 84 مليونًا و400 ألف جنيه؛ لتوفر 57 فصلًا دراسيًا.

من جهته، أوضح المهندس السيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2023 شهد تسليم 8 مدارس بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة 57 مليونًا و816 ألف جنيه، وتسليم 4 مدارس بمركز المنشأة بتكلفة 21 مليونًا و188 ألف جنيه.

كما تم تسليم 4 مدارس أيضًا بمركز أخميم بتكلفة 25 مليونًا و993 ألف جنيه، وكذلك تسليم 4 مدارس بمركز طهطا، بتكلفة 29 مليونًا و304 آلاف جنيه، وتسليم عدد 2 مدرسة بمركز المراغة، بتكلفة 8 ملايين و679 ألف جنيه، وتم تسليم 2 مدرسة أيضا بمركز جرجا، بتكلفة إجمالية 9 ملايين و622 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز دار السلام، بتكلفة 3 ملايين و651 ألف جنيه، وأيضًا تسليم مدرسة بمركز البلينا بتكلفة 2 مليون و804 آلاف جنيه.