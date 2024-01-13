الشعب الجمهوري بسوهاج ينظم تدريبا على المشروعات الصغيرة

نظمت لجنة المشروعات الصغيرة بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، تحت رعاية المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، وبرئاسة الدكتورة رشا علام الشريف، أمين اللجنة، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع سوهاج برئاسة نادر عبد الظاهر، مدير الفرع. تم تنظيم تدريب لعدد من شباب الخريجين بالمحافظة تحت عنوان "نحو تعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل الجمهورية الجديدة"، بهدف تعريف الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وكيفية دعمها من الدولة ممثلة في الجهاز، حتى يتمكنوا من تدشين مشروعاتهم الصغيرة وتشجيعهم على اتخاذ خطوة إيجابية نحو تحقيق ذلك.

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وحاضر فى التدريب الدكتور أسامة عبد الرحمن، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج وأحمد العنانى، المحلل السياسي ورجل الأعمال إسماعيل بطيخ، عضو الغرفة التجارية بسوهاج وأمين العمل الجماهيري بالحزب.

وبدأت فعاليات التدريب بكلمة أكرم فتحى العمدة، أمين التنظيم، نيابة عن أمين المحافظة، رحب فيها بالضيوف والمتدربين، متمنين لهم التوفيق فى حياتهم العملية.

ثم استعرض الضيوف خلال التدريب ماهية هذه المشروعات التى يمكن للشباب البدء بها حياتهم العملية وكيفية التفكير فى المشروع المناسب لكل فرد حسب شخصيته وحسب الزمان والمكان المحيط به وكيف تهتم الدولة فى الوقت الحالى بهذه المشروعات فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت الدكتور أسامة عبد الرحمن، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسوهاج ومدرب ريادة أعمال معتمد بالجهاز، أن فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج قام بمساعدة عدد كبير من الشباب من خلال توفير الدعم المعنوي والمادي لهم والوقوف بجانبهم حتى أصبحوا أصحاب مصانع والمشروعات الناجحة داخل سوهاج وخارجها.

من جانبه، أكد المهندس محمد عويضة،أمين عام الحزب ان هذه الندوات وورش التدريب التى تنظمها أمانة الحزب بسوهاج تأتي في إطار رؤية حزب الشعب الجمهورى بالاهتمام بالشباب وتثقيفهم ومساعدتهم فى وضعهم على أول طريق النجاح وريادة الأعمال فى ظل جمهورية جديدة قوية ناجحة يسعى الجميع العيش فى كنفها.

وأضاف الدكتور علاء غالب الأمين المساعد للحزب أن الهدف من التدريب ينطلق من دور الحزب في المشاركة المجتمعية والمساعدة فى خلق كوادر شبابية ليكونوا رجال وسيدات أعمال متميزين وخلق فرص عمل حقيقية لهم ولعدد آخر من الشباب يعملون معهم.

وأشارت الدكتورة رشا علام الشريف أمين اللجنة أنه فى نهاية التدريب سيتم تسليم كل متدرب شهادة معتمدة من جهاز تنمية المشروعات وحزب الشعب الجمهوري متمنيه التوفيق لجميع المتدربين.

واختتم التدريب بجلسة نقاشية طرح من خلالها الشباب العديد من التساؤلات المطروحة حول عدد من المعوقات التى تواجههم وكيف حلها وكذلك كيف يقوم جهاز تنمية المشروعات بدعمهم.

وكان حزب الشعب الجمهورى نظم العديد من الندوات وورش العمل المختلفة خلال الفترة الماضية لعدد من الشباب والسيدات التى تساعد فى رفع الوعى لدى الشباب وتنمية الأسرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى علم، الأمين المساعد لشؤون الإعلام وجمال درويش أمين المحليات والدكتورة بسمة جميل أمين التخطيط والدكتور محمد حسن أمين الشباب وحنان محسن أمين لجنة المواطنة والدكتور جاد الزناتى، أمين العضوية وحسن خلف أمين مركز سوهاج وأسامة عرور أمين تنظيم حى غرب سوهاج والكابتن شريف عرفة أمين مساعد الشباب بالحزب.

جانب من ندوة التدريبات على المشروعات الصغيرة

جانب من ندوة التدريبات على المشروعات الصغيرة

جانب من ندوة التدريبات على المشروعات الصغيرة

جانب من ندوة التدريبات على المشروعات الصغيرة

جانب من ندوة التدريبات على المشروعات الصغيرة

جانب من ندوة التدريبات على المشروعات الصغيرة

جانب من ندوة التدريبات على المشروعات الصغيرة