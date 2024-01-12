استعدادًا للامتحانات.. "الشعب الجمهورى" ينظم ندوة تثقيفية لطلاب الجامعات بسوهاج

نظمت أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج تحت رعاية المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، وبرئاسة الدكتور محمد حسن، أمين الشباب، وتحت إشراف أكرم فتحي العمدة، أمين التنظيم، ندوة تثقيفية لطلاب الجامعات تحت عنوان "كن مستعدًا" لتوعية الشباب بطريقة الاستذكار الصحيح وكيفية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الحالي.

حاضر فى الندوة الدكتور عنتر عبد العال، أستاذ التربية بجامعة سوهاج والأمين المساعد للتدريب والتثقيف بالحزب، وتحدث عن أهمية النجاح فى حياة الفرد وأهمية لخدمة المجتمع والوطن، موضحًا الدراسات التربوية والنظريات العلمية فى طرق الاستذكار السليم وكيف يقوم المخ بتخزين المعلومة لحين استردادها.

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في سياق متصل، أكد المهندس محمد عويضة، أمين حزب الشعب الجمهوري بسوهاج أنه في إطار توجيهات الأمانة المركزية للحزب، إيمانًا بأهمية الندوات التثقيفية وورش العمل المختلفة فى إفادة الشباب وطلاب الجامعات مما يساعد فى تشكيل الوعي السليم، نظم الحزب العديد من الندوات التثقيفية خلال الفترة الماضية.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة