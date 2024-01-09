الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

"الفقي" و"علام" يضعان حجر الأساس لإنشاء نادي المحامين بسوهاج الجديدة

محافظ سوهاج والنقيب
محافظ سوهاج والنقيب العام للمحامين

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لإنشاء نادي نقابة المحامين بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور عبد الحليم علام النقيب العام للمحامين، وسيف حماد عضو النقابة العامة، وأحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب السابق، وعادل أبو الشباب نقيب المحامين بسوهاج، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من أعضاء النقابة العامة، ونقباء المحامين بعدد من المحافظات، والمحامين بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، على تقديره للمحامين، وتوفير كافة أوجه الدعم للبدء في إنشاء النادي الجديد للمحامين، بمدينة سوهاج الجديدة، حتى انتهاء أعمال إنشاؤه؛ لخدمة أعضاء نقابة المحامين بسوهاج، مرحبا بالنقيب العام للمحامين، وأعضاء النقابة العامة  على أرض سوهاج.

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من جانبه، توجه النقيب العام للمحامين بالشكر للمحافظ على دعمه الدائم لجميع أنشطة نقابة المحامين، ولكل من ساهم في الحصول على الأرض التي تم تخصيصها؛لإنشاء نادي نقابة المحامين بسوهاج، وذلك ضمن مجهودات النقابة العامة، لدعم النقابات الفرعية، وتوفير كافة احتياجات السادة المحامين، وأسرهم.

اللواء طارق الفقى عبد الحليم علام النقيب العام للمحامين وأحمد حلمي الشريف وعادل أبو الشباب نقيب المحامين بسوهاج محافظ سوهاج

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