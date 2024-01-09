الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

"تموين سوهاج" تحرر 98 محضر تموينيا خلال 24 ساعة

ارشيفيه
ارشيفيه

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في  محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحرير 98 محضرا تموينيا في مدن ومراكز سوهاج على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف وكيل تموين سوهاج فى بيان له أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهايبرات، الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحريرالمحاضر المذكورة.

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي.

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وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم ا، ما بين وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

 

المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج محضرا تموينيا ضبط الأسواق تحريرالمحاضر

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