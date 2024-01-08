الإثنين 08 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

قرية نموذجية.. أمل جديد بالمراغة في سوهاج على نهج أم دومة

حياة كريمة
حياة كريمة

حلم جديد داخل قرية بطاخ بمركز المراغة، محافظة سوهاج، حققته حياة كريمة لتصبح ثاني قرية نموذجية داخل المحافظة بعد قرية أم دومة، لتحقق حلم أهالي الصعيد من توفير خدمات شاملة وفكر جديد وحياة مستقرة للريف المصري، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، والتخفيف عن كاهل الأهالي والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا. 

وقالت هناء أحمد، موظفة، أحد أهالي قرية بطاخ: "حرصت الدولة المصرية على تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة، وهذا ما حققته المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغير حياة القري الأكثر احتياجًا".

وأضافت أن المبادرة حرصت على سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، بعد انهيار الخدمات في قرية البطاخ ومشاكل الصرف الصحي التي كانت تنهي علي المباني، إلى قرية نموذجية كاملة المرافق والخدمات.

وأوضح مسعود أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تحويل محطات الصرف الصحى بالقرية إلى تطوير شامل محطات معالجة المياه التي تنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية سوف يتم إعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة حسب الاشتراطات البيئية، بجانب مشروع الوحدات الصحية ورفع كفاءة الوحدات الصحية والتي يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحي، والحفاظ علي صحتنا".

مجمع خدمات

وشكلت مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع حيث يتكون من ثلاث ادوار، على مساحة 476 متر مربع، ويضم عدة خدمات منها، مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقارى ومجلس محلى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ووحدة محلية، بالإضافة إلى نقطة إسعاف"البطاخ" وبدأت في تقديم خدماتها للمواطنين بالفعل.

طب الأسرة وصرف صحي

وشملت التجديدات من إنشاء مركز طب الأسرة بالقرية، وتم وصول الأجهزة والفرش تمهيدا لتشغيله، بجانب محطة رفع صرف صحى البطاخ، تعمل  بطاقة 3100 متر مكعب ومركز تنمية الأسرة والطفل، التابع للتضامن الاجتماعي، ويجرى الإنتهاء منه، بالإضافة إلي أعمال رصف محيط المشروعات الخدمية بالقرية.

مجمع خدمات زراعية

وشملت المبادرة مجمع الخدمات الزراعية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ في تقديم خدماته للأهالي، والذي يضم وحدة طب بيطري، ومركز إرشاد زراعى وجمعية زراعية.

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة أم دومة بطاخ

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