السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 60% من توسعة الكورنيش الغربي بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت محافظة سوهاج، عن تقدم نسب التنفيذ بأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية بمسافة 800 متر بدءًا من نفق "الشهيد نبيل فراج"، مرورًا بالمدينة الطبية، وحتى كوبري سوهاج الجديد، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية بالمشروع 60%.

وأضافت المحافظة عبر صفحتها الرسمية أن أعمال المشروع تشمل التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل، والتوسعة، وإنشاء كوبري بطول 200 متر للربط بين المرحلة الأولى والتوسعة الجديدة أمام المدينة الطبية وتبلغ التكلفة المرصودة للمشروع 44 مليون جنيه لأعمال التكسيات والتوسعة، بالإضافة 120 مليون جنيه لأعمال الكوبرى ويتبقى أعمال الرصف تمهيد لإفتتاحه وتشغيله للجمهور.

ويهدف المشروع إلى تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والإزدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية وربط مناطق شرق النيل بمناطق غرب النيل وتخفيض الضغط على كوبري أخميم القديم.

محافظة سوهاج المشروعات التنموية وتوسعة الكورنيش الغربي المدينة الطبية قطاع التأمين الصحي

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