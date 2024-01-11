الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مياه الشرب بسوهاج تشارك بحملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

مياه الشرب بسوهاج
مياه الشرب بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج أنه فى إطار مبادرة "هنوصلك: والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة والتعاون مع مؤسسة صناع الحياة شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى الحملة للمساهمة فى حصول العاملين وأبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار عبد الغفار إلى أن تلك المشاركة تأتى فى إطار التعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى للتيسير على العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإيمانا من الشركة بأهمية وصول الخدمات الاجتماعية إلى العاملين للاستفادة منها.

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وأوضحت إنجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين والدمج في المدارس والجامعات فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ 5% من عدد العاملين والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والإعفاء من الضرائب والحصول على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات والكشف المجاني في المستشفيات والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج أنه فى إطار مبادرة هنوصلك والتى أطلقتها بمحافظة سوهاج وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة خدمات متكاملة ذوى الاحتياجات الخاصة مؤسسة صناع الحياه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار

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