رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يكرم الدارسين الخاتمين فى أروقة القرآن والتجويد

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، تكريم الدارسين الخاتمين والمتميزين بفروع الرواق بمحافظة سوهاج بأروقة القرآن الكريم للكبار والطفل والتجويد والقراءات، في احتفالية نظمتها إدارة الرواق برئاسة الدكتور نور الرمادي وبحضور الشيخ محمد أبو جبل، الباحث بالجامع الأزهر، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.

وافتتحت الاحتفالية بما تيسر من آيات الذكر الحكيم، وتناولت العديد من الفقرات وكلمات الحضور، وهنأ رئيس المنطقة المكرمين الخاتمين لكتاب الله، مشيرا إلى مكانة وشرف أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته، وحثهم على الحرص والمداومة في مراجعته، والعمل على تعليم ونقل ما اكتسبوه من علم وعمل، فعلوم القرآن من أجَلّ العلوم التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، كما أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر- حفظه الله- يولي الرواق الأزهري اهتمامًا خاصًا؛ فهو امتداد للأزهر الشريف في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الرواق الأزهري بسوهاج أنه تم تكريم عدد 22 دارسًا ودراسة بأروقة القرآن الكريم للكبار والأطفال والتجويد والقراءات، وذلك في إطار حرص فضيلة رئيس المنطقة على تشجيع المتميزين وتقديمه الدعم المستمر منذ انطلاق الرواق الأزهري بسوهاج.