فتح باب المشاركة فى شباب الباحثين بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب المشاركة للمشروعات البحثية الطلابية بالمؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع"، وذلك لتشجيع مشاركة الطلاب في البحث العلمي وتنمية مهاراتهم البحثية، إيمانًا بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم وتحقيق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن فعاليات المؤتمر سوف تقام في ٢٨ فبراير القادم في رحاب جامعة سوهاج، بمركز المؤتمرات الدولي بالجامعة الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية.

وقال الدكتور محمد يوسف العارف منسق المشاريع الطلابية البحثية بالمؤتمر، إنه سيتم قبول الأبحاث المقدمة من طلاب مرحلة البكالوريوس من الكليات العلمية والنظرية ضمن مشروعاتهم البحثية، كما سيتم تشكيل لجنة لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة، وذلك ليتم عرضها في جلسة علمية خاصة بها ضمن فعاليات المؤتمر.

ولاستقبال الأبحاث الطلابية المشاركة فى المؤتمر، يرجي إرسالها على الإيميل [email protected] أو رقم الواتساب 01270085660

كما نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع لجنة مكافحة الفساد، والتي استهدفت الجهاز الإداري بالجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إنه تنفيذًا لخطة الدولة المصرية؛ في مكافحة الفساد، ونشر إجراءات قيم النزاهة، والشفافية، بين منسوبي الجامعة، تحرص إدارة الجامعة على إرساء مبادئ الشفافية وتحقيق العدالة بين كافة عناصر المنظومة الإدارية بالجامعة، مؤكدًا دورها التنويري الهادف للتصدي لمختلف أشكال الفساد والتوعية بأي مخاطر تنعكس سلبًا على مساعي الدولة لتحقيق التقدم والتنمية المستهدفة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تتوان في اتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد ضد أي شخص ويتم التعامل معه بالأطر القانونية.