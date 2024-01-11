الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحوكمة ومكافحة الفساد" ورشة عمل تنظمها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع لجنة مكافحة الفساد، والتي استهدفت الجهاز الإداري بالجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، انه تنفيذًا لخطة الدولة؛ في مكافحة الفساد، ونشر إجراءات قيم النزاهة، والشفافية، بين منسوبي الجامعة، تحرص إدارة الجامعة على إرساء مبادئ الشفافية وتحقيق العدالة بين كافة عناصر المنظومة الإدارية بالجامعة.

وأكد على دورها التنويري الهادف  للتصدي لمختلف أشكال الفساد والتوعية بأي مخاطر تنعكس سلبًا على مساعي الدولة لتحقيق التقدم والتنمية المستهدفة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تتوان في اتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد ضد أي شخص ويتم التعامل معه بالأطر القانونية.

وأضافت أماني عثمان مدير عام الإدارة، أن الهدف من الورشة إكساب المشاركون مجموعة من المعارف حول مفهوم الفساد والحد من إنتشاره وآثاره، ومكافحته، وكذلك كيفية محاربته من خلال: الالتزام بمعايير الأمانة، الضمير، تغيير السلوكيات، أطر مكافحة الفساد في مصر، إلى جانب مناقشة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأجهزة مكافحة الفساد في مصر.

جدير بالذكر أنه حاضر بالندوة كلًا من الدكتور سمير أبو المجد محمد الأستاذ بكلية الحقوق والدكتور منصور احمد حفني الأستاذ بكلية الزراعة.

الحوكمة ومكافحة الجهاز الإداري حسان النعماني والشفافية النزاهة مساعي الدولة

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