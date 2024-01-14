"الشعب الجمهوري" يكرم شباب الخريجين بشهادات معتمدة (صور)

اختتمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب الشعب الجمهوري بـسوهاج برئاسة الدكتورة رشا علام الشريف تدريب لشباب الجامعات والخريجين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع سوهاج تحت إشراف الأستاذ نادر عبد الظاهر وبحضور الدكتور أسامة عبد الرحمن نائب مدير الفرع وأحمد العنانى المحلل السياسى وعدد من كوادر الحزب ورؤساء اللجان النوعية.

قالت د.رشا علام الشريف أمين لجنة المشروعات الصغيره بالحزب إن هذا التدريب ضمن سلسلة فعاليات يتم التجهيز لها تحت رعاية المهندس محمد عويضة أمين الحزب وبناء على خطة الأمانة المركزية للحزب والتي تهدف الى توعية الشباب والاسرة ومساعدتهم في توفير دخل مناسب لهم وتحسين احوالهم المعيشية وخاصة الأسر الاكثر احتياجا.

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أضافت علام على هامش تدريب عقدته لجنة المشروعات بالحزب، أنه تم عقد التدريب اليوم لشباب الجامعات والخريجين تحت عنوان "نحو تعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ظل الجمهورية الجديدة " لتعريف الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وكيف دعمها من الدولة ممثلة فى الجهاز حتى يتمكنوا من تدشين مشروعاتهم الصغيرة وتشجيعهم على اتخاذ خطوة إيجابية لبدئها.

من جانبها، تحدث أحمد العنانى المحلل السياسى خلال التدريب عن ماهية هذه المشروعات التى يمكن للشباب البدء بها حياتهم العملية وكيفية التفكير فى المشروع المناسب لكل فرد حسب شخصيته وحسب الزمان والمكان المحيط به وكيف تهتم الدولة فى الوقت الحالى بهذه المشروعات فى ظل بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيف حولت هذا المشروعات بعض الاسر الى أسر منتجة.

فى السياق، شرح د.أسامة عبد الرحمن، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسوهاج ومدرب ريادة أعمال معتمد بالجهاز، أن فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج قام بمساعدة عدد كبير من الشباب من خلال توفير الدعم المعنوي والمادي لهم والوقوف بجانبهم حتى أصبحوا أصحاب مصانع ومشروعات ناجحة داخل سوهاج وخارجها.

واختتم التدريب بجلسة نقاشية طرح من خلالها الشباب العديد من التساؤلات المطروحة حول عدد من المعوقات التى تواجههم وكيف حلها وكذلك كيف يقوم جهاز تنمية المشروعات بدعمهم.

فى نهاية التدريب، قامت د.رشا علام الشريف أمين اللجنة وضيوفها وقيادات الحزب أنه بتكريم الحاضرين من الطلاب والخريجين وتسليم كل متدرب شهادة معتمدة من جهاز تنمية المشروعات وحزب الشعب الجمهوري متمنيا التوفيق لجميع المتدربين فى حياتهم العملية.

وتقدمت بالشكر للمهندس محمد عويضة أمين الحزب وأكرم فتحى العمدة امين التنظيم وجميع الحضور على دعمهم للفعاليات التى تنظمها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحزب.

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