الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اجتماع موسع لمناقشة موقف كورنيش أخميم بسوهاج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأحد، اجتماعًا موسّعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات توسعة وتطوير كورنيش النيل الغربي " المرحلة الثانية" أمام المدينة الطبية ومشروع إنشاء وربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقي.

الشعب الجمهوري بسوهاج ينظم تدريبا على المشروعات الصغيرة

حضر الاجتماع د.طلعت علي، المستشار الهندسي للمحافظة والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه سوهاج، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج،  ومدير عام حماية النيل، ومدير عام مديرية المساحة، وممثلي شركات "الكهرباء والغاز والاتصالات ومدير عام الإصلاح الزراعي بسوهاج، ومديري" الأملاك، والتنسيق الحضاري والتنمية الحضرية" بديوان عام المحافظة.

تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي الحالي لربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقي، حيث تم الانتهاء من أعمال تدبيش جانب نهر النيل، وجاري العمل على توصيل المرافق وتسوية المنسوب ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من " المساحة، والإصلاح الزراعي، والتنمية الزراعية، وحماية النيل، والأملاك"؛ لتختص بعمل حد فاصل بين أملاك الأهالي وأملاك الدولة، وتوقيع ذلك على الخرائط المساحية في موعد غايته 30 يوما، على أن يتم توصيل الكهرباء وإنارة كورنيش أخميم، وإرجاء باقي المرافق لحين الانتهاء من أعمال اللجنة، وتقوم كلية الهندسة بوضع تصور لتسوية الطريق الرابط بين كورنيش أخميم والكورنيش الشرقي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري. 

تطرق الاجتماع إلى مناقشة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي " المرحلة الثانية " أمام المدينة الطبية، حيث تجري أعمال تسوية الطريق، ووجه المحافظ بسرعة انتهاء الأعمال وتسليمه إلى مديرية الطرق؛ لإتمام عملية الرصف، لحين الانتهاء من أعمال الكوبري الواصل بين المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الطرق والكباري ومحمد عبد العاطي حى شرق سوهاج الكهرباء الإصلاح الزراعي بسوهاج

الأكثر قراءة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

حبس المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه لأشلاء ببدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة