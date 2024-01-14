الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سوهاج تختتم استعداداتها لامتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

تجرى محافظة سوهاج استعدادات مكثفة تمهيدًا لبدء لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وشدد د.ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، كما شدد على ضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات مؤكدًا أن المديرية قد أتمت استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية التي ستنطلق يوم 17 يناير الجاري وفق ضوابط واجراءات مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادات المديرية برؤساء لجان الشهادة الاعدادية للإدارات التعليمية لقطاع شمال سوهاج، الذي يشمل إدارات: طما وطهطا وجهينة، بحضور كل من: سليمان بخيت، وكيل المديرية وسامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، والأستاذ محمد شحاته مدير الشئون القانونية بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج، ونقل التعليمات والتوجيهات الخاصة المنظمة لأعمال الامتحانات لرؤساء اللجان.

 من جانبه أكد سليمان محمد بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة الالتزام الكامل بكافة القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتى تضمن توفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت سامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، أن المديرية أتمت استعدادها للامتحانات التي سيؤديها 81656 طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي، يؤدون الامتحانات في عدد 463 لجنة، بواقع 98 لجنة في قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات: طما وطهطا وجهينة، بالإضافة إلى 208 لجنة في قطاع وسط الذي يضم إدارات: المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، وأخيرًا 157 لجنة في قطاع الجنوب الذي يضم إدارات: جرجا والبلينا ودار السلام.

الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اللوائح والقوانين للشهادة الإعدادية المراغة وأخميم السلام

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