الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 15 سنة لمتهم بابتزاز فتاتين فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم بمعاقبة المتهم "ا.م.م" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتهديد المجني عليهن "ا.م"وه.ط" و"ا.م" بنشر صور لهن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليهن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس اب بنشر صور  شخصية لهن، كما قام بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على شبكات معلوماتية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بهدف ارتكاب الجريمة، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليهن، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج لسجن المشدد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أحداث القضية مركز جرج

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