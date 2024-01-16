الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط عصابة لترويج المخدرات في سوهاج

عصابة
عصابة

ألقت قوات الأمن بسوهاج بنطاق مركز شرطة أخميم، وبالتعاون مع ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين متخذين من دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مفاده ورود معلومات باتجار كل من: "ي. خ. م" 24 عامًا، عاطل، و"ع. ك. أ" 38 عامًا، عاطل، و"م. م. أ" عاطل، في المواد المخدرة المختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مركز شرطة أخميم ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج مادة الهيروين اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية

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