الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

صحة سوهاج: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 760 ألف خدمة خلال 200 يوم

الدكتور أحمد حسن
الدكتور أحمد حسن أبو هاشم

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم 760 ألفا و355  خدمة طبية وخدمات توعية وتثقيف صحي لمواطني المحافظة من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي وحتى 11 يناير من الشهر الجاري، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

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 وأوضح أبو هاشم أن الحملة قدمت منذ انطلاقها 147 ألف و474 خدمة  وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وأضاف وكيل وزارة الصحة انه تم تقديم 225 ألف و615 خدمة من خلال مبادرة دعم صحة المرأة خلال الـ 200 يوم. 

وأشار إلى أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ60 ألفا و422 طفلا كما تم تقديم 3 ألاف و893 خدمة ضمن مبادرة السيد الرئيس لرعاية كبار السن.

وقال "أبوهاشم " انه تم أيضًا تقديم الخدمة الطبية ل 25 ألف و415 سيدة خلال الحملة مضيفًا انه تم  استخراج 43 ألف و545 شهادة ضمن مبادرة السيد الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أنه خلال مبادرة السيد الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئه -  عنق الرحم) تم ملء 25 ألفا و139 استمارة استبيان.

وأضاف "أبو هاشم" أن حملة 100 يوم صحة قدمت منذ لنطلاقها وعلى مدار 200 يوم خدمات التوعية والتثقيف الصحي الى 228 ألفا و850 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة  بالمناطق العامة والنوادي والميادين الكبرى الرئيسية لرفع الوعي توعية المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة.

الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج خدمة طبية حملة 100 يوم صحة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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