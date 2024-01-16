تركيب أسقف وأبواب وشبابيك للأولى بالرعاية في سوهاج

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، حملة "ستر ودفا واطعام"، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، وتستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة سوهاج لمجابهة فصل الشتاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامنًا مع شهر الشتاء.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

جهود متميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني

وأشاد الثمان بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة سوهاج، ونجحت حتى الأن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

ومنذ انطلاق مشروعها، ساهمت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20،186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة سوهاج تم اعادة اعمار 1691منزل فى 85 قرية.

وأشار شعبان إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

وأوضح أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالمشاركة فى تركيب سقف وأبواب وشبابيك بمبلغ 480 جنيها على أقساط ممتدة لمدة 36 شهرا، أو المشاركة بالسهم مرة واحده بمبلغ 350 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية، وهي حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.