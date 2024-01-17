إحالة مدير العيادات الخارجية بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق

زار الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، عددًا من المنشأت الصحية بالمحافظة، ضمن إجراءات المتابعة المستمرة لسير العمل.



بدأ وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولته بتفقد مستشفى رمد سوهاج، حيث اطمأن على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعيادات المستشفي وانتظام العمل بها وتواجد الأطقم الطبية، ورافقه أثناء التفقد من المستشفي الدكتور وليد العرشي مدير المستشفي، مشيدًا بالإنضباط والخدمة المقدمة التي أشاد بها أحد المواطنين المترددين أثناء تلقيه للخدمة بالمستشفي.

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كما تفقد "أبوهاشم" مستشفى سوهاج العام للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بها وتفقد خلال الزيارة التي رافقه خلالها من المستشفي الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفي، قسم الإستقبال والطوارئ واقسام الرعاية المركزة والاقسام الداخلية والعيادات الخارجية.

وأثناء التفقد لاحظ وكيل وزارة الصحة الإزدحام على صيدلية صرف العلاج الخاصة بالعيادات الخارجية، فعلى الفور وجه بزيادة عدد الصيادلة بها لمنع الإزدحام والتيسير على المواطنين في صرف العلاج الخاص بهم.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج ومرافقوه أعمال التطوير الجارية بالمستشفي ونسب الإنجاز على أرض الواقع.



وعلى هامش الزيارة، عقد "أبوهاشم" لقاءً ببعض أعضاء إدارة المستشفى أكد خلاله أن مستشفى سوهاج العام يعتبر واحد من أهم مستشفيات المحافظة ويتردد عليها آلاف المرضى للحصول على الخدمة الطبية، موضحًا أنه خلال العام الماضي 2023 تردد على العيادات الخارجية بالمستشفى أكثر من نصف مليون و45 ألف مواطن للحصول على الخدمة الطبية بمختلف التخصصات وكذلك تردد على قسم الإستقبال والطؤاري 89 ألف مواطن، وقدم شكره وتقديره لجميع العاملين بالمستشفي مقدرًا مجهوداتهم المبذولة تجاه المرضي.



كما تفقد وكيل صحة سوهاج سير العمل بمستشفى أخميم المركزي، ورافقه من المستشفى الدكتور محمود نصر مدير المستشفى والدكتور محي عطية والدكتور أشرف مكرم نائبي مدير المستشفي، كما تفقد العيادات الخارجية والاستقبال والغسيل الكلوي، موجهًا بإحالة مدير العيادات للتحقيق الفوري، موجهًا بتنظيم العمل بالعيادات الخارجية والتيسير علي المواطنين في الحصول على الخدمة.



وفي نهاية جولته تفقد "أبوهاشم" مبني الإدارة الصحية بأخميم ورافقه خلالها الدكتور محمد نصر مدير الإدارة الصحية بأخميم حيث تم تفقد سير العمل بها وبجميع اقسامها الفنية والإدارية، مشيدًا بإنضباط العاملين والتزامهم.

تأتي تلك الزيارات ضمن المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة وتقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها والتأكد من مدى جودتها ومدى انضباط الأطقم الطبية والإدارية.