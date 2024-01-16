الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة سوهاج" تعقد اجتماعا لمناقشة آليات التعاون بين قطاع السكان ومشروع "أسرة "

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

اجتمع الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بـمحافظة سوهاج، مع ممثلى مشروع "أسرة " الممول من المعونة الأمريكية USAID” والذي يُعد من أهم المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة بعدد من محافظات مصر، وذلك لتحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتورة مرفت فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقويم والمشرف على مركز معلومات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة والدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتورة غادة عصمت نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة  والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار.

وتمثل مشروع "أسرة" بحضور الدكتورة إيمان متولى محمد مدير تنفيذي إقليمي لمكتب أسيوط والدكتورة سمية عنتر عيد المدير الفنى المساعد لمكتب أسيوط والدكتورة سمر عبد اللطيف أخصائي نسا وتوليد ومسئول تنظيم أسرة بالمشروع والدكتورة دعاء كمال منسق مجتمعى بالمشروع.

 ضرورة الاهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو

وأشار "أبو هاشم" إلى ضرورة الاهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين مشيرًا إلى أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكاني بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو. 

وأكد على دعمه لمشروع "أسرة" لما يمثله من قوى داعمة، وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني وفقًا لرؤية مصر 2030، ودعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

الاستاذ صحة سوهاج اسرة وزير الصحة المعونة الأمريكية , الرئيس السيسي

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