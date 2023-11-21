تعرف على خطة محافظة سوهاج لمجابة مخاطر السيول مع حلول فصل الشتاء

تجري محافظة سوهاج استعدادات مكثفة للاستعداد لفصل الشتاء وما يتبعه من تقلبات مناخية تصل إلى حد الأمطار الرعدية والسيول.

محافظ سوهاج يبحث جاهزية مخرات السيول

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم الأجهزة التنفيذية بالاستعداد التام والمبكر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال فصل الشتاء، مشددا على ضرورة مراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، والمرور بصفة دورية على المخرات، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها.

اجتماعات مع المسئولين عن مخرات السيول

كما عقد المحافظ سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الشهر الماضى مع جميع الأجهزة التنفيذية لمناقشة استعدادات مجابهة الأزمات والطوارئ، بحضور أحمد سامى القاضي نائبه، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلي الحماية المدنية، والهلال الأحمر، ومديري إدارات الأزمات.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة موقف كافة السدود المنفذة، وكذلك سلامة الجسور، وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات بها، ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع فترة فصل الشتاء عن شبكتي الترع والمصارف، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف الأزمات بالمراكز والمديريات وغرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة.

التشديد على التدريب الجيد للعناصر البشرية

وأشار "الفقي" إلى ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والامكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقى تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى، لافتا إلى أهمية الحصر الدقيق لكافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة، وإعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات، وكذا العناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.

مناورات واصطفاف لمعدات الازمات للتأكد من جاهزيتها

وفى سياق متصل، أجرت المحافظة عملية اصطفاف لتجهيز المعدات والمركبات المشاركة في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 104"،بين محافظة سوهاج وقوات الدفاع المشترك

وتم استعراض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأرض الاصطفاف بما تتضمنه من مركبات ومعدات هندسية لجميع المراكز والمدن والأحياء، وشركات المرافق، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية، وجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة"، كما قام المحافظ ومرافقيه بتفقد جميع المعدات بأرض الاصطفاف والتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الكوارث والأزمات.