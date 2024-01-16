غدًا.. ضعف المياه بالأدوار العليا بدار السلام في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة دار السلام، غدًا الأربعاء، في الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا من نفس اليوم، ولمدة سبع ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، موضحًا أنه يتم خلال تلك الفترة غسيل مروقات محطة مياه أولاد سالم السطحية.

من جانبه، أوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

احلال وتجديد 28 محطة مياه

وفى سياق أخر، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارى الإحلال والتجديد لـ28 محطة مياه نقالى والتي توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجارى.



وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن أعمال الإحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتيًا وأنه تم توفير المهمات والأدوات الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد وجاري أعمال تغيير الوسط الترشيحي وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.



وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أن المحطات الجاري أعمال الإحلال والتجديد بها يبلغ عددها 28 محطة تتمثل فى محطة مياه بمركز طهطا ومحطة مياه بمركز جهينة و8 محطات بمركز أخميم و7 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة مياه بمركز المنشاة و6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.