الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. ضعف المياه بالأدوار العليا بدار السلام في سوهاج

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ضعف  المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة دار السلام، غدًا الأربعاء، في الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا من نفس اليوم، ولمدة سبع ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، موضحًا أنه يتم خلال تلك الفترة غسيل مروقات محطة مياه أولاد سالم السطحية.

من جانبه، أوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.


وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

احلال وتجديد 28 محطة مياه

وفى سياق أخر، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارى الإحلال والتجديد لـ28 محطة مياه نقالى والتي توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجارى.


وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن أعمال الإحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتيًا وأنه تم توفير المهمات والأدوات الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد وجاري أعمال تغيير الوسط الترشيحي وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.


وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أن المحطات الجاري أعمال الإحلال والتجديد بها يبلغ عددها 28 محطة تتمثل فى محطة مياه بمركز طهطا ومحطة مياه بمركز جهينة و8 محطات بمركز أخميم و7 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة مياه بمركز المنشاة و6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.

مياه الشرب والصرف الصحي سوهاج ضعف المياه محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتابع مشروع التطوير الحضارى لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادى

"تعليم سوهاج" تنفى تسريب امتحان الإنجليزية للصف الأول الثانوى (خاص)

تركيب "إنترلوك" بـ4 ملايين جنيه في فرعيات شوارع غرب سوهاج

تركيب أسقف وأبواب وشبابيك للأولى بالرعاية في سوهاج

سقوط عصابة لترويج المخدرات في سوهاج

صحة سوهاج: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 760 ألف خدمة خلال 200 يوم

إحلال وتجديد 28 محطة مياه نقالي خلال فترة السدة الشتوية بسوهاج

"أبو هاشم" يُناقش خطة تطوير العمل بمديرية الصحة في سوهاج

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

برلمانى لوزير التموين: اعتذارك عن رفع الأسعار "مرفوض"

لصان يسرقان سيارة لبيعها خردة فيعثران على 2.7 مليون جنيه بداخلها

تفاصيل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي أسيوط والإسكندرية لتكرير البترول

نواب لوزير التموين بالجلسة العامة: تلاعب شديد بمستودعات الأنابيب ودور الرقابة ضعيف

قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وأسعار العملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين