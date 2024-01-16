محافظ سوهاج يتابع مشروع التطوير الحضارى لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادى

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج، والتي تشمل "إنشاء موقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجارى، ومسجد، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن، وبوابات للدخول والخروج، وذلك على مساحة 8 آلاف متر مسطح وبتكلفة 13 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 95% حتى الآن.

محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والتي تشمل "رصف الأرضيات، وأعمال التشطيبات الخارجية"، مؤكدا على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالموقع، لافتا إلى أهمية المشروع فى الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، حيث من المقرر أن يتم نقل موقف جهينة، وغرب سوهاج، من شارع سيالة أولاد نصير إلى الموقع الجديد أعلى المفيض.



يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تغطية المفيض بداية من طريق ترعة نجع حمادى وحتى مدرسة أسماء بنت أبى بكر، تم استغلالها لاقامة مجمع مواقف، ومحلات تجارية، ومسجد.

تركيب بلاط الإنترلوك بفرعيات شوارع حي غرب سوهاج بتكلفة 4 ملايين جنيه

على الجانب الآخر، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وتطوير ورصف الشوارع الفرعية بالحي، بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبه، أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أنه تم البدء في رفع كفاءة وتطوير فرعيات شارع الجارحي من خلال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد ١١ شارع فرعي، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مشيرا إلى أنه سوف يتم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير فرعيات منطقة العارف بالله خلال الفترة القادمة، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال.