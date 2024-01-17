الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إسكان سوهاج" تقترب من تحقيق حلم أهالي جهينة بإنشاء وحدة المرور

وحدة المرور
وحدة المرور

ينتظر أهالي مركز ومدينة جهينة غرب محافظة سوهاج، تحقيق حلم طال انتظاره بافتتاح وحدة مرور المركز، والتي تغنيهم عن وحدة مرور طهطا التي تبعد عشرات الكيلومترات عن مركزهم الذي يضم ما يقارب من 2 مليون نسمة.

يقول المحامي عادل الدالي، أحد أبناء مركز جهينة، إن إنشاء وحدة مرور بمدينة ومركز جهينة “حلم طال انتظاره” من الأهالي، خاصة أنهم يضطرون للانتقال إلى وحدة مرور طهطا لترخيص سياراتهم ومركباتهم، وتضم تراخيص مدن طما وطهطا والمراغة وجهينة، ما يمثل عبئا كبيرا وضغطا على الأهالي في الذهاب إلى مدينة طهطا، إضافة إلى الزحام الشديد الذي تشهده الوحدة نتيجة تجمع خدمات أربعة مراكز هناك.

تقرير مفصل عن وحدة مرور جهينة

 في السياق، أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة سوهاج برئاسة المهندسة هبة محمد عبدالحميد، عن تقديم مهندسو التنفيذ ومديري الأعمال تقرير مفصل لوكيل وزارة الإسكان حول الوضع النهائى لعملية تطوير ورفع كفاءة وتركيب واجهات كلادينج لوحدة مرور جهينة، والذي يفيد الانتهاء منها على أكمل وجه وحسب المواصفات الموضوعة بالمقايسة الهندسية.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه بناء على التقرير المقدم قامت المهندسة هبة محمد عبدالحميد، وكيل وزارة الإسكان، بإصدار أمر إداري بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي لعملية تطوير إدارة مرور جهينة والمشكلة من المهندسين محمد كمال، وعماد ناجي، وطاهر أحمد، وبحضور مديري الأعمال للعملية المهندسين حمادة عبد المطلب والسيد راشد.

وأكدت أنه بالاشتراك مع أعضاء ومسؤولي وحدة مرور جهينة، جاري التنسيق لتسليم بتدائيا خلال الأيام القادمة.

وأثنت وكيل وزارة الإسكان بمحافظة سوهاج على سرعة التنفيذ قبل المواعيد المحددة للوحدة، مع الحرص والتأكيد على جودة التنفيذ العالية لمهندسي مديرية الإسكان.

مدينة جهينة محافظة سوهاج وحدة مرور بمدينة ومركز جهينة مدينة طهطا المهندسة هبة محمد عبدالحميد اللواء طارق الفقى

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