الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يترأس لجنة مُكبرة لمتابعة التزام الشركات الغذائية بتخفيض الأسعار

اللواء طارق الفقى.
اللواء طارق الفقى. محافظ سوهاج

تابع اللواء طارق الفقى. محافظ سوهاج، تفعيل مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية من خلال تشكيل لجنة مكبرة للمرور على شركات ومصانع المواد الغذائية بحي الكوثر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمتابعة تفعيل مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية حرصا على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر، برئاسة فريدة سلام، وبالتعاون مع التموين، والرقابة التموينية، والمنطقة الصناعية بالحي، بتشكيل لجنة للمرور على الشركات والمنشآت " المستوردة، والمصنعة، والمعبأة "، للمنتجات والسلع الاستراتيجية " زيت، فول، أرز، سكر، مكرونة، ألبان، جبن "، وذلك لمتابعة مدى التزام الشركات والمصانع بالمبادرة.

ومن جانبها، أوضحت رئيس حي الكوثر أنه تم المرور على 7 شركات مختلفة وهي "المختار لتجارة المواد الغذائية، ومخزن شركة مكسب، والشركة الدولية لتعبئة المواد الغذائية، ومصنع الكوثر للمكرونة والصناعات الغذائية، واللؤلؤة للصناعات الغذائية، ومنفذ شركة ديري للألبان، وشركة الميرا للصناعات الغذائية "، حيث قامت اللجنة بأعمالها في التحقق من عدم تجاوز الفواتير للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

كما تابع محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج، والتي تشمل " إنشاء موقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجارى، ومسجد، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن، وبوابات للدخول والخروج، وذلك على مساحة 8 آلاف متر مسطح وبتكلفة 13 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 95% حتى الآن.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والتي تشمل " رصف الأرضيات، وأعمال التشطيبات الخارجية"، مؤكدا على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالموقع، لافتا إلى أهمية المشروع فى الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، حيث من المقرر أن يتم نقل موقف جهينة، وغرب سوهاج، من شارع سيالة أولاد نصير إلى الموقع الجديد أعلى المفيض.

محافظ سوهاج مجلس الوزراء أسعار السلع الأساسية اللواء طارق الفقى الوحدة المحلية لحي الكوثر

الأكثر قراءة

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

خبراء عراقيون لـ"الدستور": هجوم الحرس الثورى الإيرانى على أربيل يشعل المنطقة

كواليس وأسرار فخ الموت.. ماذا وجدت إسرائيل فى شبكة أنفاق حماس المرعبة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الاداري

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس