محافظ سوهاج يترأس لجنة مُكبرة لمتابعة التزام الشركات الغذائية بتخفيض الأسعار

تابع اللواء طارق الفقى. محافظ سوهاج، تفعيل مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية من خلال تشكيل لجنة مكبرة للمرور على شركات ومصانع المواد الغذائية بحي الكوثر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمتابعة تفعيل مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية حرصا على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر، برئاسة فريدة سلام، وبالتعاون مع التموين، والرقابة التموينية، والمنطقة الصناعية بالحي، بتشكيل لجنة للمرور على الشركات والمنشآت " المستوردة، والمصنعة، والمعبأة "، للمنتجات والسلع الاستراتيجية " زيت، فول، أرز، سكر، مكرونة، ألبان، جبن "، وذلك لمتابعة مدى التزام الشركات والمصانع بالمبادرة.

ومن جانبها، أوضحت رئيس حي الكوثر أنه تم المرور على 7 شركات مختلفة وهي "المختار لتجارة المواد الغذائية، ومخزن شركة مكسب، والشركة الدولية لتعبئة المواد الغذائية، ومصنع الكوثر للمكرونة والصناعات الغذائية، واللؤلؤة للصناعات الغذائية، ومنفذ شركة ديري للألبان، وشركة الميرا للصناعات الغذائية "، حيث قامت اللجنة بأعمالها في التحقق من عدم تجاوز الفواتير للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

كما تابع محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج، والتي تشمل " إنشاء موقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجارى، ومسجد، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن، وبوابات للدخول والخروج، وذلك على مساحة 8 آلاف متر مسطح وبتكلفة 13 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 95% حتى الآن.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والتي تشمل " رصف الأرضيات، وأعمال التشطيبات الخارجية"، مؤكدا على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالموقع، لافتا إلى أهمية المشروع فى الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، حيث من المقرر أن يتم نقل موقف جهينة، وغرب سوهاج، من شارع سيالة أولاد نصير إلى الموقع الجديد أعلى المفيض.