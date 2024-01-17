الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناوبات مياه سوهاج يتفقد 135 موقعا خلال أسبوع للتأكد من التشغيل والصيانة وجودة المياه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، انه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالإضافة إلى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

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من جانبه أوضح اللواء حسام أنور، مدير الإدارة العامة للأمن أنه تم تفقد 135 موقعا تتمثل في 13 محطة مياه شرب سطحية وعدد 10 محطات معالجة صرف صحي وعدد 17 محطة مياه شرب مدمجة ونقالي ومطورة و55 محطة رفع صرف صحي وعدد 40 محطة مياه جوفية هذا بالإضافة إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.

على الجانب الآخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة دار السلام  اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا من نفس اليوم ولمدة سبع ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل مروقات محطة مياه أولاد سالم  السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بسوهاج لعضو المنتدب السلامة والصحة المهنية اللواء حسام أنور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

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