ضبط المتهمين بشنق كلب وتصوير فيديو للواقعة في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبرموقع فيس بوك متضمنًا قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه بسوهاج وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك في إطار تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بشنق كلب (حتى نفوقه) بدائرة مركز شرطة سوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مزارع "له معلومات جنائية" - نجل شقيقه "والقائم على تصوير الفيديو ومساعدته").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لقيام الكلب بإتلاف المحصول بأرض زراعية خاصة بأحدهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.