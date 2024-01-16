مبروك فزت بجائزة.. أحدث طرق النصب على عملاء البنوك

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بالمنيا لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي لأحدهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.