زور كارنيهات بالفوتوشوب.. القبض على منتحل صفة مسؤول حكومي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة تضمن الإدعاء بانتحال أحد الأشخاص صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وقيامه بإصدار كارنيهات مزورة لاستخدامها في النصب على المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، وتبين ممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية – على خلاف الحقيقة - فضلًا عن إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "مستخدمًا الصفة المنتحلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وعُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات ومنظمات - مستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت - جراب طبنجة - طلبات تعيين ببعض الوظائف الحكومية - مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال استخدام برامج تعديل الصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.