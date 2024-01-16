الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات عصابة النصب على المواطنين في الدرب الأحمر

عصابة
عصابة

أدلى متهمان بالنصب على المواطنين باعترافات تفصيلية أمام نيابة  الدرب الأحمر الجزئية تتمثل طرق تنفيذ جرائمهم.

وقال المتهمان إنهما ينصبان على الضحايا من خلال استدراجهم من على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر جرائمهما، النصب على مالك محل ووالده وأوهموهما بقدرتهما على تغيير العملات المحلية لأخرى أجنبية، واتفقا معهم على التقابل ولدى حضورهم للمكان المتفق عليه حضرا منتحلين صفة مباحث واستولوا على أموالهم وفرا هاربين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النصب علي المواطنين نيابة الدرب الاحمر اعترافات تفصيلية منتحلين صفة مباحث العملات المحلية

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