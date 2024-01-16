اعترافات عصابة النصب على المواطنين في الدرب الأحمر

أدلى متهمان بالنصب على المواطنين باعترافات تفصيلية أمام نيابة الدرب الأحمر الجزئية تتمثل طرق تنفيذ جرائمهم.

وقال المتهمان إنهما ينصبان على الضحايا من خلال استدراجهم من على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر جرائمهما، النصب على مالك محل ووالده وأوهموهما بقدرتهما على تغيير العملات المحلية لأخرى أجنبية، واتفقا معهم على التقابل ولدى حضورهم للمكان المتفق عليه حضرا منتحلين صفة مباحث واستولوا على أموالهم وفرا هاربين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.