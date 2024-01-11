أخوه مات.. الصور الأولى لحرق شاب منزل والده في الدرب الأحمر

حصلت "الدستور" على الصور الأولى لحريق شقة سكنية في منطقة الدرب الأحمر، وكان المتسبب في الحريق شاب مُدمن للمخدرات وأشعل النيران في الشقة بعد رفض والده إعطاءه النقود لشراء المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة باب الخلق خلف مديرية أمن القاهرة القديمة بالدرب الأحمر، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 بالاختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للطوابق المجاورة، ونقل المتوفى إلى مشرحة زينهم والمصابين بالاختناق تم نقلهما، وتبين من خلال التحريات أن شابا مدمنا للمخدرات، هو من أشعل النيران بالشقة بعدما رفض والده إعطاءه مبلغا ماليا لشراء بعض المخدرات، وعلى إثرها فتح أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل وأشعل النيران، لتتفحم الشقة بأكملها.

وبينت التحريات أن الحريق تسبب في تآكل كل محتويات الشقة، وإشعال أحد الأبناء أسطوانة البوتاجاز كنوع من تهديد والده لدفع المبلغ، حتى نشب الحريق بالشقة، وأسفر عن مصرع شقيقه وإصابته هو ووالده.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جانب من مكان الحريق