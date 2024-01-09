الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

تفاصيل تحقيقات النيابة في مصرع شاب واختناق شقيقه ووالده بالدرب الأحمر

مصرع شاب
مصرع شاب

استمعت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، لأقوال شهود العيان في واقعة مصرع شاب وإصابة والده في حريق شقة سكنية.

 

وقال شهود العيان، إن الواقعة تتضمن أن الحريق شب بفعل فاعل حيث إن وراء الواقعة شاب عاطل عن العمل طلب من والده أموال ورفض إعطائه فهدده بقتلهم وأشعل النيران وأثناء تهديده انفجرت الأنبوبة فتوفى شقيقه وأصيب هو ووالده بالاختناق.

 

كانت أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية بالتصريح بدفن جثة شخص توفى في حريق شقة سكنية، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات وكشف أسبابه، والاستعلام عن حالة المصابين في الحريق.

ونشب حريق بشقة سكنية خلف مديرية أمن القاهرة القديمة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 بالاختناق، تم نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج.

 

مصرع شاب شهود العيان أشعل النيران حريق

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