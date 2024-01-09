قرارات النيابة فى وفاة وإصابة 3 أشخاص بحريق بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية بالتصريح بدفن جثة شخص توفى في حريق شقة سكنية، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات وكشف أسبابه، والاستعلام عن حالة المصابين في الحريق.

كان قد نشب حريق بشقة سكنية خلف مديرية أمن القاهرة القديمة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 بالاختناق، تم نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق، بمنطقة باب الخلق خلف مديرية أمن القاهرة القديمة بالدرب الأحمر، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 بالاختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمجاورات، ونُقل المصابان بالاختناق إلى مستشفى أحمد ماهر العام لتلقي العلاج.