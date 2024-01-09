الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

قرارات النيابة فى وفاة وإصابة 3 أشخاص بحريق بالدرب الأحمر

حريق
حريق

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية بالتصريح بدفن جثة شخص توفى في حريق شقة سكنية، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات وكشف أسبابه، والاستعلام عن حالة المصابين في الحريق.

كان قد نشب حريق بشقة سكنية خلف مديرية أمن القاهرة القديمة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 بالاختناق، تم نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق، بمنطقة باب الخلق خلف مديرية أمن القاهرة القديمة بالدرب الأحمر، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 بالاختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمجاورات، ونُقل المصابان بالاختناق إلى مستشفى أحمد ماهر العام لتلقي العلاج.

نيابة الدرب الأحمر الجزئية شقة سكنية حريق حالة المصابين

مواد متعلقة

السيطرة على حريق شقة سكنية في 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

"حقنة غامضة" تنهي حياة عامل.. وزوجته تطالب بالقصاص

عامر حسين يُعلن الموقف من تأجيل الدوري بسبب دورة الإمارات الودية

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف سيارتهما برفح

"حفلة تعذيب وطعام مسمم".. أب يقتل زوجته وابنته في الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان