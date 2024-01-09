تجديد حبس أب متهم بضرب ابنته لإجبارها على التسول في وسط البلد

جدد قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم الثلاثاء، حبس أب متهم بضرب طفلته لإجبارها على التسول فى منطقة وسط البلد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت البداية بتداول مقطع فيديو عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على طفلة بقسم شرطة قصر النيل.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه والد الفتاة المذكورة ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، وبمواجهته اعترف بتعديه على طفلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول، واستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم حبس المتهم.