الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

استمرار حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الأثار في حلوان

متهم
متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.

بمواجهتهم إعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات التنقيب عن الآثار محكمة حلوان امن القاهرة الأدوات المضبوطة

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