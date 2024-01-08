تفاصيل مقتل "تباع" على يد سائق في حلوان

نحجت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط المتهم بقتل تباع بحلوان وتبين أنه سائق.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.