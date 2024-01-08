الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مقتل "تباع" على يد سائق في حلوان

مقتل
مقتل

نحجت الأجهزة الأمنية  بالقاهرة، في ضبط المتهم بقتل تباع بحلوان وتبين أنه سائق.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

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حبس سائق بتهمة قتل "تباع" فى حلوان بسبب خلافات بينهما

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية حلوان سائق قسم شرطة حلوان مشادة كلامية مشاجرة

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