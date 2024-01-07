حبس سائق بتهمة قتل "تباع" فى حلوان بسبب خلافات بينهما

قررت جهات التحقيق، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل تباع بسبب خلافات بينهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

حبس سائق بتهمة قتل «تباع» في حلوان بسبب خلافات بينهما

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه إثر نشوب مشادة كلامية بين السائق والتباع على خلفية اعتقاد الأول بقيام التباع بسرقة كوريك السيارة، سدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل في حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة في الصدر.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، حيث نشبت بينه وبين التباع المجني عليه مشادة كلامية إثر اعتقاده قيام التباع بسرقة الكوريك الخاص بالسيارة، فسدد طعنة له أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على السائق المتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.