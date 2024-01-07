الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق بتهمة قتل "تباع" فى حلوان بسبب خلافات بينهما

حبس سائق
حبس سائق

قررت جهات التحقيق، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل تباع بسبب خلافات بينهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

حبس سائق بتهمة قتل «تباع» في حلوان بسبب خلافات بينهما

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه إثر نشوب مشادة كلامية بين السائق والتباع على خلفية اعتقاد الأول بقيام التباع بسرقة كوريك السيارة، سدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل في حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة في الصدر.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، حيث نشبت بينه وبين التباع المجني عليه مشادة كلامية إثر اعتقاده قيام التباع بسرقة الكوريك الخاص بالسيارة، فسدد طعنة له أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على السائق المتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

محكمة امن القاهرة النيابة العامة حكم حوادث الدستور سرقة قتل نصب

مواد متعلقة

تجديد حبس مبيض محارة قتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهب

"القطة اللى دبحتها".. كواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية فى رضيعتها

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

زيادة طاقة الركاب وإضافة محطات جديدة.. تعرف على تفاصيل مشروع "مترو الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين