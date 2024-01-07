تجديد حبس مبيض محارة قتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس مبيض محارة؛ لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الحوامدية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حبس مبيض محارة قتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه

كان قد تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم- بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بالشقة محل البلاغ).

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ، وأنه دائم التردد عليه، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالهرب.