قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس المتهمين بالنصب على الموطنين بزعم الفوز بجوائز مالية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا للاستماع لأقوالهم.

وتبيَّن من التحريات الأولية، أنه عقب تمكن مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على الموطنين بزعم الفوز بجوائز مالية في المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على (3 هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما 9 وقائع أخرى بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.