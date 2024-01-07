الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين للشروع فى قتل مواطن وسرقته فى شبين القناطر

حبس
حبس

أمرت  النيابة العامة بالقليوبية، بحبس 3 متهمين سرقوا دراجة نارية بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، وأصابوا أثناء مروره بدائرة مركز شبين القناطر.

تفاصيل الواقعة

كان قد تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات، تفيد فيه باستقبالها عاملا مقيم بدائرة المركز، مُصاب بطلق خرطوش.

 وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام 3 مجهولين باستيقافه، ومحاولة الاستيلاء على الدراجة، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد محلى فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة. 

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق لبحث الواقعة، وتبين من الفحص أن وراء إرتكاب الواقعة 3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية". 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "فرد محلى، بندقية خرطوش عدد من الطلقات"، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية  - ملك أحدهم "، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة بالقليوبية دراجة نارية بالإكراه السلاح الناري مركز شبين القناطر مديرية أمن القليوبية

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