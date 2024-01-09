الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

فرق عملة وفائدة.. اعترافات تفصيلية للمتهم بالاتجار في النقد الأجنبي

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

استمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال المتهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وقال المتهم إنه يتاجر في النقد الأجنبى في السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ثم يستبدلها بعملات مصرية مستفيدًا من فارق سعر العملة مقابل عمولة بين الطرفين البائع والشاري.

كما أنه اعتاد تجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

كانت تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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