الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 4 متهمين للاتجار في العملة خارج السوق المصرفى بالقاهرة

متهمين
متهمين

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهود مكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاملَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

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كما تم ضبط سائقَين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا،وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية النقد الأجنبي مدينة نصر عملات أجنبية السوق المصرفي الإجراءات القانونية

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