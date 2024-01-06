إحالة متهمين بـ"تجارة العملة" في بدر لـ"الجنايات"

أحالت نيابة الشروق وبدر، بإحالة شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمدينة بدر للمحاكمة الجنائية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"-4 هواتف محمولة).

بمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق