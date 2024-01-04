نص التحريات في اتهام مطرب شهير بالاتجار في النقد الأجنبي

حصل “الدستور” على نص تحريات المباحث الجنائية في اتهام مطرب شهير بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ننشر نص التحريات في اتهام مطرب شهير الإتجار في النقد الأجنبي

وتبين من التحريات انه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وضبط الخارجين عن القانون لبث روح الطمائنية في نفوس المواطنين والمحافظة على النظام العام، ورد إلينا اتصال تليفوني من أحد مصادرنا السرية الموثوق بها مفادها بقيام المتهم الرئيسي« ط. م » ومعه المطرب الشهير وآخر، بالتعامل بالنقد الاجنبي وممارسة أعمال البنوك في مجال التحويلات النقدية من وإلى البلاد بطرق غير مشروعه وعلية وبإجراء التحريات السرية حول ما ورد من معلومات والتي أسفرت عن صحتها وقيام المتهم ويعمل محاسب بأحدي الشركات الخاصة، بممارسة نشاط واسع في مجال جلب الأموال من والى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يعرف بنظام المقاصة واعتياده على ممارسة ذلك النشاط بالمخالفة لإحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ م

وقيام المتحرى عنه بتسليم ذوى العاملين بالخارج والمقيمين بالبلاد ما يعادل تلك العملات بالجنية المصري أو إيداعها في البنوك لحساب المقيمين بالخارج أو ذويهم وحجب دخول تلك العملات بجمهورية مصر العربية والمعروف بنظام المقاصة نطلاق البنوك المعتمدة واستخدام العملة الأجنبية والسابق تحصيلها من الخارج والتي تم حسب دخولها البلاد في تحويلها لصالح عملائهم المصريين والأجانب ( أشخاص وشركات الذين رغبوا في تحويل أموالهم لخارج البلاد على النحو سالف البيان في مقابل نسبة متفق عليها وهو ما يعرف بك المقاصة والذي يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت قد باشرت النيابة العامة اجراءاتها في القضية، وقررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.